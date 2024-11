Thesocialpost.it - Usa, vince Trump e Salvini attacca: “Io l’ho sempre sostenuto, unico nel centrodestra”

Una vittoria netta, quella di Donald, che al termine di un’accesa campagna elettorale si è imposto sulla candidata democratica Kamala Harris tornando per la seconda volta alla Casa Bianca. Un’elezione seguita immediatamente dai complimenti di tanti leader europei, tra i quali gli esponenti delitaliano. Ma non sono mancate polemiche. Ad accenderle è stato Matteoche, nel congratularsi col nuovo presidente Usa, ha sottolineato come all’interno della coalizione in molti non fossero d’accordo con lui nel sostegno a.Leggi anche: Elezioni Usa, Donaldè di nuovo presidente: “Inizia l’età dell’oro americana” “A nome mio e del Governo italiano, le piu’ sincere congratulazioni al Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald. Italia e Stati Uniti sono Nazioni ‘sorelle’, legate da un’alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia.