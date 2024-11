Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza, parla il prefetto Triolo: "Più controlli nelle zone critiche. Sinergie con la polizia locale"

Maggiori e specifiche attività di controllo anche con il supporto di ulteriori reparti, concentrate nei parchi cittadini eritenute più sensibili. A fronte dei gravi episodi di criminalità che si sono registrati in questi giorni in città –, tra cui l’accoltellamento di un 19enne, al Novi Sad, a scopo di rapina – ieri mattina ilFabriziaha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e laPubblica al fine di individuare nuove strategie. Al tavolo, oltre ai vertici delle forze di, c’era il sindaco Massimo Mezzetti: "Abbiamo messo a fuoco le situazionidella città e studiato una strategia; verranno messe in campo misure che risponderanno alle prime esigenze sottoposte all’attenzione e ampiamente condivise dale dalle forze dell’ordine presenti" ha affermato.