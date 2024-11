News.robadadonne.it - Sarah McBride è la prima deputata trans a Capitol Hill

Dopo la vittoria, ormai certa, di Donald Trump alle presidenziali USA, che lo rendono il 47° presidente americano, il primo con una condanna penale, ma non l’unico a diventare l’inquilino della Casa Bianca per due mandati non consecutivi – era capitato con Grover Cleveland, nel XIX secolo -, prende forma anche il nuovo Parlamento degli States, con alcune riconferme, come Nancy Pelosi, Bernie Sanders e Alexandria Ocasio Cortez, e volti nuovi e interessanti, fra cui spiccano le deputate afroamericane Lisa Blunt Rochester e Angela Alsobrooks, e, 34 anni,personagender a. Già senatrice del Delaware,ha avuto la meglio sul repubblicano John Whalem III: del suo programma hanno convinto i punti sulle aspettative familiari, sull’assistenza sanitaria e sulle libertà riproduttive, con una piattaforma omaggio al marito Andrew Crew, un uomogender conosciuto a una festa organizzata alla Casa Bianca da Barack Obama e morto quattro giorni dopo il matrimonio a causa di un cancro.