Ilrestodelcarlino.it - Reggiana, “Dirigenti inidonei”: inibito il presidente Salerno e squalificato il ds Pizzimenti

Reggio Emilia, 6 novembre 2024 – Un dirigente giudicato inidoneo ad assumere la carica di responsabile del settore giovanile e un altro, seppur non tesserato, che ha svolto l’attività dirigenziale senza averne quindi i requisiti previsti dal codice di giustizia sportiva. Per questo la procura federale della Figc haper 30 giorni Carmelodellaper 45 giorni il direttore sportivo Marcello. Con loro, è statoper 45 giorni anche l’ex dirigente della società Gianluca Vecchi eper 45 giorni l’altro ex dirigente, sempre della, Marco Amaranti. È l’esito dell’indagine condotta dalla procura della Federcalcio che ha portato a un accordo tra le parti (una sorta di ‘patteggiamento’). A darne conto è una nota della Figc firmata dalfederale Gabriele Gravina.