Profitterol | super facili e golosi!

Alzi la mano chi non impazzisce per il? Nessun braccio alzato, ovviamente, perché questo è il dessert che mette d’accordo tutti, grandi e piccini, sempre e ovunque. Diciamo che è tra i più richiesti al ristorante. Con la mia ricetta deinon avremo bisogno della sac a poche ma solo di un cucchiaio. Mettiamoci alla prova e cuciniamo insieme!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: bignè: 65 grammi di burro 150 g acqua 95 g farina un pizzico di sale 2 uova per la crema chantilly: 500 gr di panna fresca liquida 70 gr di zucchero 1 baccello di vaniglia per la glassa: 500 gr di latte intero 125 gr di zucchero 50 gr di cacao amaro in polvere 30 gr di farina 00 60 gr di cioccolato fondente (da copertura al 52%). Il procedimento per i bignè delVersiamo l’acqua in un tegamino, aggiungiamo il burro e un pizzico di sale, portiamo a bollore sul gas a fiamma dolce.