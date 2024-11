Sport.quotidiano.net - Prandelli: “Mesi difficili che hanno ridefinito le mie priorità”

Cesare, ex ct della Nazionale, torna a parlare in onda a Vivo Azzurro, la piattaforma streaming della Federcalcio. Un’intervista a 360 gradi in cui tocca varie tematiche, da quelle più personali a quelle che riguardano il sistema calcio Italia. Problemi di salute Parlando di sè e delle condizioni di salute rivela: “Ho passato due, una polmonite forte, brutta e improvvisa che mi ha debilitato ele mie.Quando si è pensato all'ipotesi di essere intubato - ha spiegato- fortunatamente avevo ancora una capacità respiratoria di 7 litri. Ma è stata dura per un atleta che non aveva avuto mai nulla, abituato a recuperare in 7-10 giorni, affrontare un periodo difficile di due.In quei momenti pensi che la vita è questione di fortuna, tante persone all'improvviso si trovano ad affrontare situazioni che non meritano”.