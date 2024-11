Lanazione.it - Poggio a Caiano, il Comune ringrazia i medici Campanelli e Michelozzi andati in pensione

(Prato), 6 novembre 2024 - Ildiha salutato eto dueche da poco sonoin. Si tratta dei dottori Luigie Paoloai quali è stata donata una targa da parte dell’amministrazione comunale. Attraverso questo riconoscimento ildiha volutore i due dottori per il loro lavoro a servizio della comuntà , svolto sempre con dedizione e competenza.di famiglia,è andato inil 1 settembre,un mese dopo. Per oltre trent’anni sono stati stimatidie hanno curato persone che hanno conosciuto da piccole e che ora sono adulte. Le targhe sono state consegnate dal sindaco Riccardo Palandri e dall’assessore Diletta Bresci. “Un piccolo gesto – commentano gli amministratori – che non eguaglia la grande professionalità , l’umanità e la competenza che Luigie Paolohanno messo ogni giorno nella loro professione medica.