Ilfattoquotidiano.it - “Nelle stupide liste dei più grandi chitarristi non mi includono o sono dietro a gente che potrei surclassare”: la furia di Billy Morgan degli Smashing Pumpkins

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Gliuno dei gruppi rock americani più importanti e famosi della musica mondiale. La band si è formata a Chicago nel 1988, grazie aCorgan (voce e chitarra) e a James Iha (chitarra). In una recente intervista a Guitar World, Corgan si è tolto più di qualche sassolino dalle scarpe. “La cosa che mi dà più fastidio – ha affermato l’artista – è che la maggior parte delle persone non riconosce nemmeno il mio contributo come chitarrista. Danno proprio per scontato che io non suoni la chitarra“. E il chitarrista spiega meglio quest’ultimo punto: “Se devo essere sincero, forse questo non è il modo migliore per esserlo, lafatica a capire che negliio a scrivere le canzoni, i testi, le melodie, gli arrangiamenti e a suonare la maggior parte delle parti complicate di chitarra.