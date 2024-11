Nerdpool.it - Natale sta arrivando e sta arrivando anche… Masterchef Italia!

Dicembre è un mese di attesa continua. Non solo per ile il Capodanno, con tutto il loro carico di festeggiamenti, ma anche per l’arrivo di, l’appuntamento imperdibile che segna la fine dell’anno. Quest’anno, la data da segnare in rosso sul calendario è giovedì 12 dicembre. A ricordarcelo sono proprio i tre giudici – Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli – nello spot natalizio appena rilasciato, che dà ufficialmente il via al conto alla rovescia per la nuova edizione. Ecco lo spot: Per celebrare il ritorno del programma Sky Original, prodotto da Endemol Shine Italy, i giudici entrano nel pieno spirito delle feste: i pacchi regalo diventano Mystery Box, le decorazioni dell’albero si trasformano nelle Golden Pin e le luci natalizie illuminano la temibile scritta “Pressure Test.