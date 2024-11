Game-experience.it - Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, un nuovo video mostra EVA e The Boss

È stato pubblicato l’ultimo episodio della serieLegacy, condotto come sempre dallo storico doppiatore di, David Hayter, condividendo alcune informazioni inedite su. Grazie a questoabbiamo avuto la conferma che EVA è stata doppiata da Jodi Benson, che ha usato il nome Suzetta Minet per anni. Inoltre in questoè presente anche Lori Alan, la voce di The, intenta a condividere delle considerazioni sull’indimenticabile terzo capitolo della serie di Hideo Kojima. Aggiungiamo inoltre che all’interno dell’ultimoLegacy è possibile vedere anche delle scene di gameplay inedite tratte direttamente da, con EVA esull’ormai iconica moto del gioco, impegnati in uno scambio di battute intenso.