Make viale Mazzini plurale again | Geppi Cucciari apre gli Stati generali Rai in Senato citando Trump – Il video

Divertente e pungente come sempre,ha aperto la due giorni didella Rai organizzati indalla presidente della commissione vigilanza Barbara Floridia. «Molti di voi si chiederanno cosa ci faccio qui. È la stessa domanda che gli elettori si pongono su di voi», ha esordito in Sala Zuccari l’autrice, conduttrice e comica, «il tema di oggi è come tenere i partiti fuori dalla Rai. Lo dico sorridendo, anche a me piace molto la fantascienza. Parlare di partiti fuori dalla Rai alè come fare un convegno sul gioco d’azzardo a Las Vegas». Prima di congedarsi, ha poi concluso con una citazione dello slogan M.A.G.A. del neo-rieletto presidente degliUniti d’America Donald: «Rai, di tutto e di più. Chi può e chi deve, uomini di buona e media volontà, facciano di tutto affinché la Rai sia di più e di tutti.