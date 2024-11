Oasport.it - LIVE Spagna-Italia, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro. Gli azzurri cercano l’impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.49 Nelleaglil’è inserita nel girone 4 con, Serbia e Lettonia. Si qualificano al prossimo turno le prime due di ogni raggruppamento più le migliori terze. 20.46 Dopo la storica qualificazione ai Mondiali del 2025 torna in campo la nazionalena. Glidel DT Riccardo Trillini proveranno a qualificarsi per la seconda volta nella propria storia agli, appuntamento a cui l’manca dal 1998. 20.43 Trasferta terribile per glinella prima giornata delledeglidi: a Puerto de Sagunto l’affronta labronzo olimpico. 20.40 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestuale di, prima giornata delleaglidi