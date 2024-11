Oasport.it - LIVE Inter-Arsenal, Champions League calcio in DIRETTA: Taremi e Lautaro dal primo minuto in attacco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.55 Ecco le formazioni ufficiali:(3-5-2) Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Darmian;, Martinez.(4-4-2) Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Saka, Partey, Merino, Martinelli; Trossard, Havertz Buonasera e benvenuti allatestuale didi Uefa. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diÂ, quarto match della fase di campionato della 2024-2025. I nerazzurri cercano un successo per rimanere nelle zone alte della graduatoria. Il match inizierĂ alle 21.00. Smaltita la paura per il gol subito e poi annullato nel finale della gara contro il Venezia, l’è consapevole che con una prestazione d’altollo potrebbe assicurarsi una fetta importante di futuro nella massima competizione europea.