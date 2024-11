Lettera43.it - Libano, secondo il ministero della Salute sono oltre 2.600 le vittime dei bombardamenti di Israele

Il ministrolibanese Firass Abiad ha detto all’Afp che più di 2.600 persone, per lo più civili,state uccise da quandoha iniziato la sua campagna disullo scorso 23 settembre.Mercoledì almeno 38 personemorte e 54rimaste feriti da una quarantina didell’esercito israeliano intorno alla città orientale di Baalbek nella valle di Bekaa. Lo ha scritto su X il governatoreregione, Bachir Khodr. In serata altri quattro raid hanno colpito la periferia meridionale di Beirut dopo che le Idf hanno ordinato l’evacuazione dell’area, non si hanno notizie di. L’attacco è avvenuto poco dopo che il nuovo segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem, ha detto che un percorso per portare avanti i negoziati indiretti sarà possibile quandofermerà gli attacchi.