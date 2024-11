Secoloditalia.it - Guida Michelin 2025: promossi e bocciati. Da Cannavacciuolo a chi ha perso 2 stelle in un colpo

La, 70ma edizione della storica pubblicazione dedicato alla ristorazione di qualità, è stata presentata a Modena tra conferme e clamorose sorprese. Con il ristorante Casa Perbellini – 12 Apostoli dell’omonimo chef, sono ora 14 i ristoranti trein Italia; 2 i nuovi duee 33 le nuove una Stellaper un totale di 393distribuite in tutta la penisola. Inoltre, 11 nuovi ristoranti hanno ricevuto la Stella Verde: la selezionecomprende un totale di circa 2.000 ristoranti. Dopo tre anni, la cerimonia dellaè tornata in Emilia-Romagna e, per la prima volta nella sua storia, nella città di Modena. Per celebrare la 70ma edizione dellaitalia si sono aperte le porte del Teatro Comunale Pavarotti-Freni che ha ospitato oggi la cerimonia presentata da Giorgia Surina, alla quale hanno partecipato oltre 500 invitati tra i quali chef, giornalisti, professionisti del settore e istituzioni.