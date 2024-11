Isaechia.it - Giorgia Crivello e Stefano Laudoni sono diventati genitori dopo un parto difficile: “Abbiamo già pianto tutte le lacrime del mondo!”

Fiocco azzurro per. L’influencer e il compagno,6 anni d’amore, hanno dato il benvenuto al loro primo bebè. Il piccolo è venuto alla luceun, come raccontato daattraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram: È iniziata con un’induzione programmata ieri alle 14, è finita adesso con un cesareo. Doveva andare così.sfinita. Stiamo tutti benissimo, ci sentiamo con calma e vi racconto poi tutto. Già holedelorapronti ad abbracciare il loro piccolino, di cui non si conosce ancora il nome,il terribile dolore per la perdita del bebè che la donna portava in grembo. L’influencer a gennaio 2023 aveva avuto un aborto spontaneo al terzo mese di gravidanza, gettando la coppia nello sconforto.