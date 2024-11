Thesocialpost.it - Gianni Ferretti, morto di infarto il sindaco di Rozzano: la recente polemica con Fedez

Dolore e sconcerto a, vicino Milano, dopo la notizia della morte improvvisa del. Secondo quanto si apprende, il 62enne sarebbe stato stroncato da un. L’annuncio è stato pubblicato sulla pagina Facebook del Comune dell’hinterland milanese.eramente salito alla ribalta delle cronache per una duracon il rapper.Leggi anche: Striscia la Notizia a Iovino: “ha comprato il tuo silenzio?”: rissa con il rapper “Con immenso e profondo dolore, annunciamo la prematura scomparsa del nostro amato. – si legge su Fb – La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità, che ha servito con instancabile dedizione, passione e una visione lungimirante per il futuro. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, condividendo il loro dolore e portando gratitudine e riconoscenza per tutto ciò che ilha donato a noi tutti”.