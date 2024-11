Calciomercato.it - Follia in Champions, pallone raccolto con le mani: il rigore è grottesco

Leggi tutto su Calciomercato.it

Una clamorosa ingenuità ha posto le premesse per l’assegnazione della massima punizione: totale incomprensione con il portiere. Ecco cosa è successo La quarta giornata della fase a gironi dellaLeague è entrata nel suo tornante finale, ma i colpi di scena non sono di certo mancati in un mercoledì che si preannuncia assolutamente scoppiettante. Quanto successo nel corso di Club Brugge-Aston Villa, ad esempio, è destinato a calamitare attenzioni mediatiche importanti anche nei prossimi giorni.incon le: il(LaPresse) – Calciomercato.itIltrasformato da Vanaken che al 52? ha permesso ai padroni di casa di portarsi in vantaggio sancendo il definitivo 1-0, infatti, è scaturita da una leggerezza clamorosa di Tyrone Mings.