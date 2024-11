Ilnapolista.it - Flick non si è mai lamentato della rosa e ha ravvivato l’intero parco giocatori del Barcellona (El Paìs)

Da quando Joan Laporta ha ripreso il comando del, gli allenatori che si sono alternati hanno vissuto una parabola fatta di cambiamenti drastici e risultati altalenanti. La storia recentesquadra catalana sembrava destinata a un nuovo ciclo di transizione, ma l’arrivo di Hansiha impresso una svolta inattesa. Privo di scuse, il tecnico tedesco ha saputo sfruttare i giovaniMasia, riportando in auge un Barça capace di competere a livello nazionale e internazionale. La filosofia diè chiara: puntare sulla qualità interna, su ciò che il vivaio può offrire, senza fare affidamento esclusivo sul mercato. Come riportato da El País, Joan Laporta ha spiegato il motivoscelta di: «crede fermamente nella, in questie si sente capace di competere al massimo livello e di vincere contro qualsiasi squadra.