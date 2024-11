Zon.it - Fisciano, inaugurato lo “Sportello Lavoro”: un supporto concreto per chi cerca occupazione

Oggi, mercoledì 6 novembre, a, presso l’Aula delle Conferenze del Palazzo di Città, si èsvolta l’inaugurazione dello “”, un nuovo servizio gratuito di consulenza emediazione socio-lavorativa, realizzato in collaborazione con Consorzio MestieriCampania, presente con 5 agenzie sul territorio regionale, che nasce per gestire i servizitipici delle Agenzie per ilquali orientamento, reclutamento, selezione,outplacement, collocazione e ricollocazione del personale, coaching motivazionale eprofessionale, promuovendo opportunità lavorative e risposte concrete alle sfide attualidel mercato del. Il Sindaco del Comune di, Dott. Vincenzo Sessa, ha dichiarato “Offriamo allacomunità un servizio molto importante, in quanto lorappresenta unponte fondamentale tra chie le aziende del territorio che necessitanodi personale qualificato.