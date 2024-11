Abruzzo24ore.tv - Ennesimo incidente a Sulmona: una donna travolta, richieste nuove misure

L'Aquila - Residenti del quartiere di San Francesco di Paola chiedono soluzioni dopo il terzo investimento in un mese, incidenti in aumento. A, un'altra persona è stata investita nel quartiere di San Francesco di Paola, alimentando le preoccupazioni tra residenti e commercianti. L'è avvenuto quando una Citroen C4 in manovra ha colpito unadi circa 60 anni che attraversava la strada verso un'edicola. Immediatamente soccorsa dal conducente e dai passanti, è stata trasportata al Pronto soccorso dall'ambulanza della Croce Rossa. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi. La polizia locale è intervenuta per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell'. Questo episodio segue due precedenti investimenti nel quartiere, tra cui un tragico caso il 1° ottobre, quando un uomo di 74 anni, Giulio Del Monaco, ha perso la vita.