Emma Nolde torna con l’album ‘Nuovospaziotempo’

Leggi l'articolo completo su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Esce venerdì 8 novembre il nuovo album di, terzo disco in carriera e primo per Carosello Records, disponibile sia in digitale sia in vinile trasparente. Il nuovo lavoro discografico include le inedite collaborazioni con Niccolò Fabi, Nayt e Mecna, un incontro di mondi apparentemente diversi tra loro ma che si accomunano aper la grande capacità di soppesare con cura parole e messaggi all’interno della loro musica. “Il titolo delè interstellare ma io parlo di un tempo quotidiano – commenta-. In questo contrasto, catturo la natura di un momento storico in cui non esistono solo la terra e il cielo, ma anche Google Earth e iCloud. Un contrasto in cui risiede la chiave del nostro essere umani e che ci porta, su un piano più collettivo, a un Nuovospaziotempo.