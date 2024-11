Ilfattoquotidiano.it - Elezioni Usa, Calenda: “Destra vicina ai Trump? Sono campioni di autolesionismo. Chi oggi gioisce, domani potrebbe affrontare recessione”

“Laitaliana? È campionessa del mondo di: sostiene sovranisti che non vogliono condividere il debito pubblico italiano e, che mette i dazi. Nulla di sorprendente, ma questa voltaloro al governo, e le conseguenze se le prenderanno tutte”, così il senatore Carlodopo i risultati delleUsa.ha evidenziato le difficoltà economiche in arrivo: “L’Occidente si sta sgretolando, un pezzo alla volta, e non ce ne accorgiamo perché fotografiamo pizze su Instagram. Ma il prossimo anno sarà durissimo, saremo in, l’Europa è più frammentata che mai e noi siamo esposti. Chiesulta per la vittoria diro doverquestae gioiranno un po’ di meno” L'articoloUsa,: “aidi