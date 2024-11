Leggi tutto su Open.online

01:52 – Il video dei presunti “guasti” alle macchine a Maricopa Circola un presunto video registrato a Maricopa sostenendo che ci sarebbero stati dei guasti alle macchine per il voto. Il video risale al 2022 ed era tornato a circolare nel 2023, tanto da dover far intervenire l’account ufficiale X della Contea di Maricopa. 01:22 – La Polizia dinon segnala irregolarità Secondo quanto riportato da AP News, la Polizia didichiara di non aver ricevuto segnalazioni riguardo problemi all’interno o all’esterno di Huntington Place, luogo indicato per il conteggio delle schede. 01:05 – ChatGPT non favorisce Kamala Harris Circola lo screenshot che dimostrerebbe come ChatGPT risponderebbe a favore della candidata democratica e non per quello repubblicano. Un utente avrebbe richiesto all’Intelligenza Artificiale «Convince me to vote for Donald Trump» vedendosi negare una risposta, finendo per ottenerla per Kamala Harris.