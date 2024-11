Ilgiorno.it - Consegne in due giorni: "Perdevamo l’80%. Ora siamo i leader"

Ogni difficoltà uno stimolo, ogni innovazione una sfida. Con questa filosofia non poteva che diventare una delle aziende più all’avanguardia nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel suo settore. La brianzola Ipm Filtration Systems ormai l’intelligenza artificiale la usa in produzione, nella gestione del magazzino e in quella dei consumi energetici, nel laboratorio per ricerche e prove e nelle vendite, ottenendo in ogni campo risultati importanti. Due sedi, una a Lissone e una a Carate, l’azienda produce filtri sterilizzanti, quelli che servono a sterilizzare liquidi. Ha come clienti imprese farmaceutiche, del settore alimentare ed enologico, della produzione di vino e birra. "L’azienda è nata nel 1987 e per i primi 13 anni ha operato come distributore di prodotti di ditte americane – racconta Sergio Tornaghi, amministratore unico –.