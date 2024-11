Thesocialpost.it - Con Trump sarà rivoluzione: guerre, clima, economia, cosa succede adesso

Donaldce l’ha fatta, ancora una volta, contro tutto e tutti. E se queste elezioni per il tycoon si sono concluse con un trionfo inatteso, almeno nelle proporzioni, è perché esiste uno scollamento sempre più marcato fra il mondo reale e le élite che credevano di poterlo controllare. The Donald ha vinto perché ha parlato alla pancia dell’America, ha saputo leggere le paure e i desideri del cuore del Paese, che non è a Hollywood o fra le tante star dello spettacolo che appoggiavano indistintamente Kamala Harris. Si tratta di un meccanismo di difesa del corpo sociale contro politiche avvertite come dannose e pericolose per la stabilità personale ed economica. A partire dall’immigrazione irregolare per arrivare alla perdita di potere d’acquisto dei cittadini. Ed è anche il motivo della crescita dei partiti sovranisti in Europa.