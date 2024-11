Romadailynews.it - Cina-Russia: lanciato primo microsatellite sviluppato da studenti universitari

Harbin, 06 nov – (Xinhua) – Ieri mattina un, ildel suo generecongiuntamente da universita’ cinesi e russe, e’ statocon successo dalla citta’ di Blagoveshchensk, in, secondo il suore. Il CubeSat, un satellite in miniatura del peso di circa 15,7 chili, sara’ utilizzato per la verifica della tecnologia dei micro-nano-satelliti, per esperimenti amatoriali di tecnologia radio e per l’istruzione relativa alle scienze spaziali, secondo quanto dichiarato dall’Harbin Institute of Technology (HIT), con sede nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Il progetto delmira a integrare le risorse dell’istruzione superiore di entrambi i Paesi e a incoraggiare gli scambi culturali tra i rispettivi giovani. Al progetto hanno partecipato universita’ cinesi e russe, tra cui l’HIT, l’Universita’ di aeronautica e astronautica di Nanchino, l’Universita’ statale di Amur e l’Universita’ tecnica statale Bauman di Mosca.