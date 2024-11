Anteprima24.it - Benevento in provincia: la gioia di Starita per l’incontro con gli studenti, Talia e Viscardi on fire per Picerno

Tempo di lettura: 2 minutiPresente a San Giorgio la Molara in rappresentanza della squadra oltre a Lanini e Manfredini (LEGGI QUI) anche Ernesto, che si è detto molto emozionato per l’esperienza vissuta con i piccolidella scuole del centro fortorino: “Quando si ha a che fare con i bambini – ha detto – non c’è cosa più bella. Sono rimasto sorpreso, è stato molto emozionante e motivante vedere tanti bambini curiosi di sapere il nostro primo approccio al calcio. Speriamo di portare la nostra esperienza a quanti più bambini possibile e magari di avvicinarli allo sport, al calcio in generale”. Ponendo l’attenzione sul campo, all’orizzonte per i giallorossi c’è la sfida contro il: “In questa settimana – ha detto Angelo– lavoriamo per il, cerchiamo di continuare a fare come stiamo facendo perché è fondamentale pensare solo a noi, senza guardarci indietro.