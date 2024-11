Unlimitednews.it - Baroni “Col Porto gara tosta, serve una grande Lazio”

ROMA (ITALPRESS) – “Sappiamo che è una partita importante, difficile ma bellissima, perchè giochiamo contro un avversario di caratura internazionale. Per noi è un test vero e dobbiamo affrontarlo con una prestazione di alto livello, quello che ci vuole per giocare una sfida così”. Queste le parole dell’allenatore della, Marco, alla vigilia della sfida di Europa League contro il. “Siamo consapevoli di aver bisogno di gare come questa; gare importanti contro avversari importanti. Sono queste le sfide che ti possono far crescere, che ti danno spessore. Sappiamo anche che servirà unaprestazione in cui non dovremo sbagliare niente – prosegue-. Credo che, comunque, la nostra capacità di soffrire sia legata a quanto la squadra spende in campo. Vedovoglia, lariesce a cambiare e ad adattarsi alle varie fasi della partita”, conclude il tecnico biancoceleste.