ALIS The New World con Le Cirque Top Performers al Palapartenope dal 12 al 15 dicembre 2024

NAPOLI – Grande attesa per le emozioni dello spettacolo “The New”, in programma dal 12 al 15aldi via Barbagallo. Uno show che in tredici tour con oltre 390mila spettatori entusiasti ha condotto in nove anni di attività, la Compagnia ”LeTop” ad essere considerata dagli addetti del settore la realtà europea più importante del genere. Per il pubblico napoletano, uno spettacolo totalmente rinnovato con nuove scenografie, nuovi numeri ed una colonna sonora musicale avvincente e completamente rinnovata per 5 repliche tutte da vedere: il 12alle ore 21; il 13alle ore 21; il 14con doppio spettacolo alle ore 17 e alle ore 21 e il 15alle ore 17. In scena un cast stellare con oltre venticinque artisti di primissimo livello.