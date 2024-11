Thesocialpost.it - Agguato a colpi di machete, 11 indagati tra cui un conte 23enne: “Ecco come hanno organizzato tutto”

IlPietro Costanzia di Costigliole e suo fratello Rocco, il loro papà e altre otto persone. Sale a undici il numero degliper l’con ildel 18 marzo 2024 in via Panizza a Torino, quartiere Mirafiori. I pubblici ministeri Mario Bendoni e Davide Pretti, nei giorni scorsi,concluso le indagini preliminari per chiarire le responsabilità dell’episodio. Alla vittima, 23 anni, per le ferite era stata amputata una gamba dopo un delicato intervento all’ospedale Cto di Torino. L’accusa sostiene che Pietro Costanzia, 23 anni,di Costigliole, avrebbeun vero e proprioatto di vendetta contro la vittima, che avrebbe rivolto attenzioni indesiderate alla sua fidanzata. Secondo le indagini, il fratello minore Rocco, 22 anni, avrebbe guidato lo scooter con cui i due si sono recati sul luogo dell’aggressione.