Zonawrestling.net - AEW/NJPW: Kenny Omega commenta la rissa con Gabe Kidd lanciando una frecciatina a CM Punk

è pronto a tornare a lottare dopo un anno ai box, con tutta probabilità lo farà axAEW Wrestle Dynasty che si terrà il prossimo 5 gennaio al Tokyo Dome in Giappone. L’annuncio è arrivato nel corso dell’eventoPower Struggle e quandoè tornato nel backstage ha avuto un battibecco sfociato incon, attualeStrong Openweight Champion. Intervistato da Tokyo Sport,hato l’accaduto paragonandolo alla famigeratapost All-Out tra CMe gli Young Bucks. “Come quel tizio lì” Questa la ricostruzione dei fatti fornita daal Tokyo Sport: “Quando ci siamo incontrati per la prima volta, sono riuscito a salutare (Robbie) X come si deve. Ma poimi ha detto qualcosa del tipo: ‘Chi diavolo ti credi di essere, pensi di voler entrare in questa promozione quando ti pare?’.