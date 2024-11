Davidemaggio.it - 10 curiosità su La Corrida

A 56 anni di distanza dalla prima edizione, Lasta per tornare in onda con una nuova edizione,al via su Nove oggi con la conduzione di Amadeus. In onda sui canali Radio Rai negli anni 60 e 70, approdata in tv su Canale 5 negli anni 80 e 90, la storica trasmissione, ideata e portata al successo da Corrado, è riuscita nella non facile impresa di sopravvivere al suo creatore. Da Gerry Scotti a Flavio Insinna, arrivando a Carlo Conti, che riuscì a riportare il format in Rai dopo 50 anni, Laha continuato a tenere compagnia al pubblico rivelandosi in assoluto uno dei programmi più trasversali della tv. In attesa del debutto sul canale di punta del gruppo Warner Bros Discovery Italia, scopriamo 10legate al capostipite di tutti i talent show della tv. La prima call to action per La1 – La trasmissione nasce come un vero e proprio talent destinato ai giovani, come testimoniato dall’annuncio dei casting pubblicato nei mesi precedenti sul Tv RadioCorriere.