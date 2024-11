Abruzzo24ore.tv - Tubi industriali etichettati falsamente come italiani: maxi sequestro sorprende il Teramano

Teramo - Nuovodicon falsa origine italiana: 280mila metri di merce bloccata in Abruzzo, frode scoperta grazie ai controlli dell'Adm. In Abruzzo, i funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) hanno messo sottooltre 280mila metri diin un'azienda della provincia di Teramo. Il provvedimento è stato adottato per proteggere il marchio Made in Italy, poiché i prodotti, pur riportando la dicitura "Italy", risultavano in realtà importati dalla Malesia e dal Marocco. Di conseguenza, il titolare dell'azienda è stato denunciato con l'accusa di frode per falsa indicazione di origine. Questo episodio segue un altro significativoavvenuto nello stesso territorio solo poche settimane prima, a ottobre, quando erano stati confiscati 70mila metri dicon la stessa accusa.