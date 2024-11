Trump | Sconfiggeremo la corruzione di Washington Kamala | Cambiamo la storia

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

, 5 novembre 2024 – Durante il suo ultimo comizio elettorale, l’ex presidente Donaldha affermato che il suo principale antagonista non è la vice presidenteHarris, ma piuttosto il “corrotto sistema democratico.la. Non mi sto candidando contro, ma contro un sistema democratico malefico. Queste sono persone malvagie“, ha dichiaratodurante l’evento a Grand Rapids, Michigan, che si è svolto ben oltre la mezzanotte locale. Inoltre, ha esortato i suoi sostenitori, affermando: “La maggioranza silenziosa è tornata e domani dovete andare a votare“. Descrivendo la sua campagna come un “viaggio incredibile“, ha aggiunto che è “molto triste” che questo sia l’ultimo comizio, ma ha anche voluto rassicurare i suoi seguaci: “Tutto ciò che abbiamo fatto ci ha preparato per vincere, e possiamo farlo facilmente domani, se ci presentiamo”.