Trails through Daybreak II – Un nuovo trailer mostra la storia

Per preparare al meglio i giocatori all’uscita di The Legend of Heroes:II, gli sviluppatori di NIS America hanno rilasciato oggi undedicato interamente alladell’atteso JRPG in uscita il 14 febbraio per Switch, Playstation 4 e 5 e PC. Questo aggiornamento presenta gli eventi completi diper aiutare i giocatori a prepararsi al secondo capitolo dell’Arco di Calvard, dove una scioccante serie di omicidi mette nuovamente in moto le ruote del destino. Non più minacciati dall’organizzazione mafiosa Almata, gli abitanti di Calvard sono tornati alla loro vita tranquilla. Ma un giorno, una scioccante serie di omicidi che coinvolge una misteriosa bestia cremisi rimette in moto le ruote del destino. Diverse fazioni entrano in azione: sia quelle che si attengono alla legge per scoprire la verità, sia quelle che cercano di trarre vantaggio da qualsiasisviluppo, per quanto sinistro.