Lettera43.it - Tim taglia la pubblicità a Lettera43 dopo l’ultimo articolo sull’azienda e il suo ad

Leggi tutto su Lettera43.it

la pubblicazione dell’“Pietro Labriola verso l’addio a Tim: i nomi dei possibili sostituti“, l’ex monopolista dei telefoni ha cancellato il rapporto di investimento pubblicitario con. Tra tutti i modi per manifestare il proprio dissenso sui contenuti, Tim ha scelto il peggiore. Nel nostro pezzo si paventava l’ipotesi che Pietro Labriola potesse lasciare la società, si criticava il sistema di incentivazione dei manager completamente slegato dal valore dell’azienda in Borsa, e si sottolineava la bocciatura da parte del mercato del piano industriale proposto dall’ad. Almeno due dei tre rilievi mossi sono un’evidenza sotto gli occhi di tutti. Ci spiace (anche per l’azienda) della scelta fatta che denota scarsa avvedutezza nei rapporti con i media.completo: Timlae il suo ad dal blog