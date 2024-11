Lanazione.it - Sciopero dei treni martedì 5 novembre in Toscana. Orari e fasce di garanzia

Firenze, 52024 – Anche lafa i conti con lodeiindetto per la giornata di oggi, 5, in seguito all’accoltellamento di un controllore avvenuto nella giornata di ieri a Rivarolo, nel genovese. Sono sei le sigle che aderiscono: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl, Fast e Orsa. E’ coinvolto tutto il personale mobile ditalia, Italo NTV,talia-TPER, Trenord. Quando è in vigore loe lediCome chiedere il rimborso Perché scioperano iLodell’8Quando è in vigore loe lediLo, come si legge sul sito ditalia, è in atto dalle ore 9:01 alle ore 16:59 di oggi 5. Ipossono subire variazioni o cancellazioni. Garantite ledidalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 nelle quali iseguiranno l’o tradizionale.