Ilgiorno.it - Sciopero dei treni, cancellazioni e ritardi fino a 170 minuti: caos in stazione Centrale e a Porta Garibaldi

Leggi tutto su Ilgiorno.it

Milano –cancellati, viaggiatori in attesa con gli occhi puntati verso i cartelloni di arrivi e partenze e una coda di oltre venti metri al box informazioni. Questa la situazione nel primo pomeriggio alladi Milano per effetto dellodi otto ore indetto dai sindacati dopo l'accoltellamento di un capotreno a Genova. Situazione caotica anche ae negli altri scali milanesi percorsi dal passante ferroviario. L’impatto Ogni tipo di convoglio - dai regionali all'alta velocità - è stato impattato dall'astensione. Diverse leannunciate dal cartellone. Ihanno toccato picchi di 170. Al box informazioni situato davanti agli ingressi ai binari si è formata una lunga coda di persone in attesa di avere informazioni suin partenza.