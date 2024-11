Ilrestodelcarlino.it - Schiuma dal mare, la spiegazione dell’esperta

Rimini, 5 novembre 2024 – Si era presentata come un’inquietante fioritura disulla spiaggia e aveva suscitato preoccupazione e stupore nei cittadini che passeggiavano vicino all’imboccatura del portocanale, lato Bellaria. I più si sono già agitati sui social, qualcuno chiedeva lumi e qualcun altro imputava le dimensioni del fenomeno alla sporcizia. In particolare, erano due le ipotesi formulate: la prima riguardava materiale inquinante giunto alla foce portuale portata dal fiume Uso. La seconda possibili sversamenti di navi cargo in transito, spiaggiati a causa delle correnti. A fare chiarezza ci ha pensato Cristina Mazziotti, esperta di Arpae e responsabile della struttura tematica oceanografica Daphne, spiegando che l’altra concentrazione diè dovuta a una particolare condizione del: l’eutrofizzazione.