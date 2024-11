Quotidiano.net - Quincy Jones, il jazzista che reinventò il pop

"Scusi, lei pensa di lavorare con un artista normale?" Davanti all’impertinenza della domanda,contrasse il baffo, aggrottò la fronte, per poi spiegare all’incauto interlocutore di aver toccato assieme a Michael Jackson vette che non saranno più raggiunte, facendo cadere i confini culturali che fino ad allora avevano dominato le cose della musica. Di fatto, la conferenza stampa romana in occasione della première europea del Bad Tour di Jacko si risolse in quella risposta. Perché per il più grande arrangiatore della musica americana, scomparso domenica notte nella sua villa di Bel Air, in California, alla veneranda età di 91 anni, c’era dentro tutto. "Prima del trionfo di Don’t stop ‘til you get enough Mtv non trasmetteva video di artisti afroamericani, poi arrivarono Billie Jean, Beat it, Thriller e ci ritrovammo dritti nella stratosfera" raccontava.