Anteprima24.it - Picerno-Benevento, designato l’arbitro: si tratta di un secondo anno

Tempo di lettura: < 1 minutoper il match di sabato prossimo quando ilandrà a fare visita al(ore 17:30). SidelValerio Vogliacco, della sezione Aia di Bari che nella sua carriera ha diretto 29 gare in Serie C. Non ha nessun precedente con le due squadre, anche se in questa stagione è statocome quarto uomo nel match-Potenza. Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti Rodolfo Spataro di Rossano e Daniele De Chirico di Molfetta; il quarto ufficiale sarà Antonio Liotta di Castellammare di Stabia. L'articolo: sidi unproviene da Anteprima24.it.