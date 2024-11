Sport.quotidiano.net - Panchine fragili in Serie B. Sei club hanno già cambiato

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

LaB non aspetta. È questo il dato che emerge osservando le manovre deiche in sei casi su ventiesonerato il proprio allenatore dopo appena dodici giornate. Questo significa che il 30% delle scelte iniziali è già stato sconfessato quando il percorso non è arrivato nemmeno ad un terzo (12 su 38 giornate, pari al 31,5%) del proprio totale. Parliamo di Sampdoria (dentro Sottil, fuori Pirlo), Cittadella (Dal Canto per Gorini), Cremonese (Corini per Stroppa), Frosinone (Greco per Vivarini) e dei ‘last minute’ che riguardano il Sudtirol (out Valente, c’è Zaffaroni) e il Modena che ha deciso di salutare Bisoli dopo la sconfitta con lo Spezia, affidando la conduzione a Paolo Mandelli, tecnico della Primavera. Almeno fino alla prossima sfida con la Carrarese toccherà a lui, poi il direttore sportivo Andrea Catellani deciderà se proseguire su questa strada oppure affidarsi ad un profilo più esperto.