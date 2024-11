Ilfattoquotidiano.it - Mirta Acuña de Baravalle morta: da 48 anni cercava la figlia, rapita dal regime argentino quando era incinta

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Per più di quarant’de, una delle fondatrici delle Madres e delle Abuelas de Plaza de Mayo, ha cercato suae suo nipote scomparsi durante l’ultima dittatura militare argentina. Si è spenta all’età di 99, senza sapere che cosa fosse accaduto loro. “Abbiamo salutato un’altra combattente”, hanno scritto in un comunicato stampa le nonne con cui ha condiviso l’infaticabile battaglia per ottenere giustizia per le 30mila persone desaparecidas durante ildi Videla (1976-1983). Era madre di Ana María, studentessa di sociologia e militante in un’organizzazione di sinistra, sequestrata in casa sua il 27 agosto 1976 insieme al marito Julio César Galizzi: aveva 28ed eradi cinque mesi. “Quel giorno mi sono resa conto che dovevo uscire a cercarla o sarei