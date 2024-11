Lanazione.it - Migranti, le buone pratiche attivate dal comune di Bibbiena

Leggi tutto su Lanazione.it

Arezzo, 5 novembre 2024 –, ledaldiLa gestione del percorso SAI MSNA deldigrazie all’RTI NEXT degli enti attuatori Tahomà A.p.s e Oxfam per minori non accompagnati: 1600 stranieri, 13% della popolazione contro il 9%a livello italianovuole raccontare il suo modello di gestione dell’immigrazione con l’Associazione Tahomà e lo fa con numeri e caratteristica di una gestione virtuosa che può essere un buon modello da replicare. “Siamo uno dei pochi comuni che ha scelto un percorso per minori non accompagnati ma non ne facciamo una bandiera politica, l’obiettivo è solo aiutare queste persone a trovare la loro strada, la loro autonomia. Il nostro modello funziona perché ogni ragazzo viene accompagnato verso l’autonomia e attraverso percorsi di inclusioni veri.