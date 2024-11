Notizie.com - Manovra economica: Irpef, cuneo fiscale, pensioni, tetto agli stipendi, canone Rai, mutui. Tutte le novità

: cosa contiene il testo della legge in esame al Parlamento.Rai,le. Il Parlamento è al lavoro sulla nuova legge di Bilancio, che dovrà essere approvata entro il 31 dicembre di quest’anno. Dopo il via libera del governo e la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il testo è in esame al Parlamento.Rai,le(Ansa Foto) – notizie.comFino all’11 novembre sarà possibile presentare emendamenti, ma prima le commissioni Bilancio e Camera e Senato stanno ascoltando le parti sociali. Oggi, martedì 5 novembre, è il turno dei sindacati, che hanno già annunciato uno sciopero per il 29 novembre. Sul piede di guerra anche i medici di Anaao-Assomed che incroceranno le braccia il 20 novembre.