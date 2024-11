Metropolitanmagazine.it - Lucilla Agosti, chi sono l’ex Andrea Romiti e l’attuale fidanzato Vanni Oddera

Dopo la lunga storia d’amore consi è fidanzata con, campione mondiale di Freestyle Motocross, che con la sua Fondazione promuove la mototerapia negli ospedali pediatrici e non solo.ha una figlia di nome Alma, nata nel 2018, chiè stata legata per 14 anni ad, dal quale ha avuto tre figli: Cleo, nata il 31 gennaio 2011, e Diego, nato il 29 dicembre 2013 e Alma nata il 3 novembre 2017. L’attrice, che concompagno, il consulente finanziarioRomini, ha avuto 3 figli, ha provato sulla sua pelle quello che poi ha raccontato, in maniera non espressamente autobiografica, nel suo libro: infatti i protagonisti del raccontouna donna, 2 figli, un cane e un marito che si innamora però di un’altra.