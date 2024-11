Thesocialpost.it - Lecce, cade da impalcatura: muore ingegnere

Un grave incidente sul lavoro si è verificato a, dove un uomo ha perso la vita dopo una caduta da un’. La vittima, untitolare di uno studio tecnico, si trovava all’ultimo piano di un edificio in costruzione. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e il personale sanitario del 118, che hanno però potuto solo constatarne il decesso. L’incidente è avvenuto durante una fase preliminare alla realizzazione di un complesso residenziale nel centro cittadino. L’era sul posto per valutare un preventivo in vista di un possibile appalto con la ditta incaricata dei lavori. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe caduto dall’dell’edificio, riportando ferite fatali. Nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118, non è stato possibile salvargli la vita.