Dilei.it - La Talpa, anticipazioni del 5 novembre: prima puntata tra fuoco e tensioni

Leggi tutto su Dilei.it

Tutto pronto per la nuova edizione de La– Who is the mole, il format di Canale 5 condotto da Diletta Leotta che torna in programmazione e porta con sé molte novità. Anche quest’anno, i concorrenti dovranno convivere tra sfide, misteri e dubbi nella ricerca della, la persona che proverà a vivere indisturbata senza far scoprire la sua vera identità. Un reality che già dalla suapromette di regalare grandie colpi di scena, in un format rinnovato in cui la fiducia è sempre pronta a vacillare. Ecco cosa vedremo. “La”, ledellaLadella nuova edizione de Lasi preannuncia un viaggio tra prove,e voglia di mettersi in gioco. Diletta Leotta è pronta per aprire le danze in questa nuova edizione a partire da martedì 5, lasciando spazio alle dinamiche tra i 10 concorrenti intenti a scoprire la vera identità della