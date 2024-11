Lanazione.it - La Madonna di via Pietrapiana di Donatello in lizza per vincere l'Oscar dell'arte

Firenze, 5 novembre 2024 - Ladi via, terracotta dirisalente al 1450-1455 circa (cm 86 x 64 x 12,5) acquistata dal Ministeroa Cultura ed entrata a far pa collezione del Museo Nazionale del Bargello all’inizioo scorso novembre, è nella short list dei prestigiosi Apollo Awards 2024, gli “a cultura organizzati dall’inglese Apollo Magazine, che tra le varie sezioni annovera anche quella per la migliore acquisizione al mondo’anno 2023. Il vincitore, scelto dalla giuria tra una rosa di 12 opere d’acquisite nel 2023 da importantissime istituzioni culturali internazionali come il Louvre e il Musée d’Orsay di Parigi, il Getty Museum di Los Angeles, la National Gallery e il Victoria and Albert Museum di Londra solo per citarne alcuni, verrà annunciato in occasionea cerimonia in programma a Londra il 21 novembre.